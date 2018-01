Vaccini, Di Maio "Cambieremo la legge"

Fatti&Storie

"Faremo una legge sulla raccomandazione dei vaccini, noi siamo a favore della raccomandazione dei vaccini e per l'obbligo, ma come era inteso prima del decreto Lorenzin". Lo ha detto Luigi Di Maio, candidato premier M5s, a Un giorno da pecora su Radio 1. "Abbiamo già presentato in Parlamento un disegno di legge, a prima firma Paola Taverna - ricorda il candidato premier dei pentastellati - che prevede esattamente ciò che ho detto: restano i 4 vaccini che erano obbligatori già prima dell'introduzione del decreto Lorenzin e per tutti gli altri si punta sul metodo della raccomandazione, che non significa spingere i genitori a vaccinare meno i bambini, al contrario significa indurli a farli vaccinare ma in maniera consapevole, attraverso una seria e capillare azione di informazione, e non con la coercizione come ha fatto la Lorenzin. E' ciò che avviene anche in altri Paesi avanzati come Spagna, Germania, Svezia, che adottano il modello della raccomandazione", ha aggiunto Di Maio.

Renzi: non si scherza. Il capo dei cinque stelle Di Maio dice che cambieranno la legge sull'obbligatorietà dei vaccini. La stessa cosa la dice Salvini", ha commentato Matteo Renzi su Facebook. "Finché sparano numeri a casaccio sui redditi di cittadinanza e le flat tax, pensi: sono proposte strampalate, ma tanto le coperture economiche non ci sono. Quando però pensi ai vaccini, ai tuoi figli, alla sicurezza nelle aule scolastiche la cosa si fa maledettamente più seria. Come è possibile - si chiede il segretario dem - che il candidato premier dei Cinque Stelle non si renda conto che sui vaccini non si scherza? Qui è in ballo la salute dei nostri bambini, non un punto percentuale in più alle elezioni. Noi stiamo dalla parte della scienza, della ricerca, della medicina. E non torniamo indietro".