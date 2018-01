Inter, blitz catalano per chiudere l'affare Rafinha

Sport

CALCIO Lisandro Lopez ieri ha svolto le visite ed ha firmato per l’Inter. Ed ora i nerazzurri accelerano per Rafinha. Oggi il ds Ausilio sarà a Barcellona per cercare la quadratura sulla cifra per il diritto di riscatto. L’affare si può fare, ballano pochi milioni. Ma l’Inter lavora anche in uscita: in particolare per comprare un biglietto di sola andata a Joao Mario. Con i soldi del portoghese infatti i nerazzurri sperano di arrivare a Correa.

Nainggolan bye bye

Gennaio indigesto per i tifosi della Roma (che a luglio potrebbero perdere pure il gioiellino Lorenzo Pellegrini). La parola d’ordine è far cassa. La cessione di Nainggolan al Guangzhou Evergrande avverrà: ma in estate, per 50 milioni. I tifosi ieri hanno protestato ma avrebbero potuto perdere il ninja anche subito: a rimandare tutto è stata la “luxury tax” cinese, una tassa per gli acquisti superiori ai 6 milioni di euro che è quasi pari alla cifra investita (si tratterebbe di 44 milioni aggiuntivi da versare alla federazione cinese). La Roma ieri ha smentito l’ipotesi, ma per il trasferimento estivo sembra tutto già apparecchiato.

Juve, il caso Marchisio

La Juve pensa al futuro e guarda al Cagliari: i bianconeri hanno messo gli occhi su Barella. Ma c’è anche Han Kwang-Song, attaccante nord-coreano, proprietà dei sardi ed ora in prestito al Perugia. Sempre più fosche le nubi su Marchisio: il quasi certo arrivo di Emre Can a giugno lo relegherebbe ancora di più in panchina. Ieri un suo post («qualsiasi cosa ci riservi il futuro», frase messa on line dopo l’arrivo a Milano) ha alimentato i dubbi.

Lazio, capolavoro De Vrji

Miracolo Tare. De Vrij potrebbe rinnovare per poi lasciare Roma a fine stagione, garantendo alla società un utile. Tare avrebbe concordato un rinnovo con clausola a 20 milioni, che risarcirebbe la Lazio dell’investimento.

Il Torino su Damascan

Dopo il cambio di allenatore, il Toro segue il colpo in prospettiva: la punta moldava Damascan. In uscita, vicino l’accordo col Brescia per il prestito di Gustafson e con la Spal per Bonifazi.

