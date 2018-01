Portieri sotto schiaffo Donnarumma e Alisson nel mirino

Sport

CALCIO Il mercato di gennaio ha un titolo: “portieri sotto schiaffo”. Di chi parliamo? Del rossonero Gigio Donnarumma e del brasiliano Alisson Ramsés Becker, n°1 della Roma e del Brasile. La scossa tellurica ha come epicentro Londra, più precisamente la sede dei Blues. Spieghiamo. Thibaut Courtois, ex Atletico Madrid e attualmente portiere del Chelsea è nel mirino del Psg. Il giocattolino francese degli sceicchi si sa, non bada a spese e riesce sempre, miracolosamente, a dribblare il fair play finanziario. Insomma se Courtois dovesse trasferirsi da Londra a Parigi, i Blues avrebbero indivividuato in Gigio il perfetto sostituto del colosso belga. Si passerebbe dai 1,99 m per 91 kg di Thibaut ai 1,96 m e 90 kg di Gigio, siamo lì... Insomma se dovesse andare così si concluderebbe una telenovela che va avanti da troppo tempo. Il feeling tra i tifosi del Diavolo e Donnarumma ha subito scossoni violenti e forse la frattura che si è creata ai tempi del chiacchierato innovo del giovane portire rossonero, non si può più risanare. Vedremo, anche se per la cronaca la dirigenza rossonera continua a sostenere che Donnarumma è incedibile. Mah... Situazione delicata anche a Roma, sponda giallorossa. La Roma ha rallentato in campionato, è stata eliminata dalla Coppa Italia, ma ha brillato in Champions e ha i mezzi tecnici per tornare tra le protagoniste della serie A. Il problema è che sembra che la dirigenza più che ha rafforzare la squadra pensi a colpi in uscita. I nomi chiaccherati sono Strootman, Peres, Nainggolan e ora anche Alisson. Il portiere giallorosso piace in modo esagerato al Liverpool, che punterebbe a fare il doppio colpo: lui e Strootman. Se succede poi però chi lo spiega poi ai tifosi?

COSIMO CROCE